Ilgiorno.it - Il Ghislieri di Pavia all’avanguardia: è il primo collegio in Italia a offrire la telemedicina a 180 studenti fuori sede

, 1 marzo 2025 – Studiare lontano da casa comporta difficoltà burocratiche che in tema salute potrebbero trasformarsi in problematiche serie. Per venire incontro a esigenze di prevenzione, diagnosi e terapia, ilperinoffre gratuitamente ai 180un servizio di, in collaborazione con un centro sanitario digitale autorizzato. Da questo mese un medico sarà a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette, per fornire assistenza sanitaria a distanza. Con videochiamate tramite una piattaforma online glipotranno consultare specialisti, ricevere diagnosi, monitorare le condizioni di salute e ricevere istruzioni per le cure senza recarsi fisicamente in uno studio medico. Inoltre ogni studente avrà accesso, sempre gratis, a 12 colloqui con uno psicologo: questi servizi si potranno estendersi fino a cinque componenti del nucleo familiare.