Il futuro d'Europa è nelle armi, con l'Italia in testa

Roma, 1 mar – Il. Questo dovrebbe essere chiaro a chiunque ha assistito alle immagini del colloquio Zelensky-Trump avvenuto ieri alla Casa Bianca. Il duro scontro tra il leader Ucraino e il duo Trump-Vance conferma ciò che era già nell’aria dall’inizio del conflitto: gli americani non sono mai stati “ideologicamente” coinvolti nel conflitto e non hanno mai “regalato” nulla a Kyiv.IlDonald Trump ha sempre criticato il livello di aiuti militari forniti a Kyiv, definendolo uno “spreco di risorse per gli americani”. Un’affermazione che resta tutta da dimostrare e che già aveva acceso le critiche del presidente francese Macron: sta di fatto che l’aiuto americano all’Ucraina resta nettamente inferiore a quello prestato dall’Europa.