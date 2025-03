Ilgiorno.it - Il Fuori Salone si fa in quattro. Alcova stregata dall’ex Snia e dalla vecchia serra delle orchidee

Leggi su Ilgiorno.it

Il successo del mese di aprile 2024 faceva già ben sperare e difatti la settimana scorsa è arrivato l’annuncio ufficiale degli ideatori Valentina Ciuffi e Joseph Grima:2025 sarà ancora a Varedo e in versione “allargata“ per ildi quest’anno.le location uniche scelte per l’occasione: l’ex stabilimento, le serre Pasino, Villa Bagatti Valsecchi e Villa Borsani, queste ultime due già utilizzate la scorsa primavera, dal 15 al 21 aprile, inediti luoghi di rilevanza culturale e architettonica, contesti domestici che hanno ospitato i progetti di oltre 70 designer che hanno spaziato da studi di rilievo e grandi brand ad aziende emergenti e giovani talenti provenienti da scuole internazionali.2024 ha scelto la sfida di portare ilMilano e ha messo in contatto la comunità internazionale del design con il pubblico, accogliendo per tutta la settimana brianzola un pubblico eterogeneo di oltre 90mila persone e dimostrando ancora una volta il potere culturale del design e la sua capacità di far rivivere la memoria e l’identità di un luogo.