Ilfattoquotidiano.it - Il flash-mob di Non una di meno a Milano: “8 marzo in piazza per affermare la forza delle donne contro il patriarcato”

“Solo insieme e solo unite possiamo sconfiggere ilche esiste eccome, con buona pace dei nostri ministri”. È questo il messaggio lanciato dalle attiviste di Non Una diche questo pomeriggio hanno organizzato unmob inDuomo per annunciare il corteo studentesco transfemminista del 6alle 9 inCairoli e il corteo dell’8alle 15 daDuca D’Aosta. “Non basta piangere dopo questi episodi di violenza sistemica – concludono le attiviste – ma servono investimenti sulla formazione e prevenzione”.L'articolo Il-mob di Non una di: “8inperlail” proviene da Il Fatto Quotidiano.