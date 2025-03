Ilprimatonazionale.it - Il “Fastidiosgate”, ovvero il contrappasso applicato all’antifascismo

Roma, 1 mar – Questa settimana lascerò i miei consueti temi culturali, sottoculturali o sportivi per dedicarmi all’umorismo. Del resto sono tempi già abbastanza cupi che ogni tanto farsi una risata non può essere altro che salutare. Ecco quindi che oggi vi svelerò tutti i segreti del “” (giuro, gli antifa lo hanno veramente chiamato in questo modo, manco avessimo a che fare con le sorti dell’umanità, ma del resto è sempre tipico loro fare di qualsiasi idiozia un caso da non dormirci la notte.). Preparate i pop corn!Chi sono i Los FastidiosSe buon per voi non doveste conoscere tale band, possiamo dirvi che i Los Fastidios nascono a Verona nel 1991 come band street punk. Dopo un iniziale avvio non politico, comunque non certamente di sinistra, il cantante Enrico riposiziona sempre più il gruppo su posizione antifasciste, antirazziste e chi più ne ha più ne metta.