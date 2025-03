Liberoquotidiano.it - Il dramma sul palco di The Voice Senior: "Quando ho visto tutti quei cadaveri", chi è questo uomo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilitaliano irrompe suldi The, ormai storico show musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Il programma che dà una nuova opportunità ad aspiranti cantanti che per varie "curve" della vita non hanno avuto l'opportunità di giocarsi le loro carte nel mondo dell'arte è da sempre famoso per il pieno di emozioni, dolcezza e amarezza. I giudici vip, Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D'Alessio, sono abituati a valutare i concorrenti non solo in base alle loro qualità canore, ma anche per il loro vissuto. Quello di Gianni, vigile del fuoco in pensione, è intenso perché si intreccia a uno degli eventi più tragici della cronaca italiana degli ultimi 30 anni. Era infatti uno dei pompieri accorsi all'aeroporto di Linate nel 2001, in occasione del disastro aereo che provocò 118 morti.