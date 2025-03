Tvzap.it - Il dramma di Gianni a “The Voice Senior”: “Ho estratto corpi per ore”

Leggi su Tvzap.it

News tv. “Hoper ore”. Ildia “The” –, 65 anni, è stato uno dei protagonisti della puntata del 28 febbraio 2025 di The. Lavorava come vigile del fuoco, ora è in pensione e viene da Peschiera Borromeo. Il concorrente in gara al programma condotto da Antonella Clerici, ha raccontato ai giudici un episodio della sua vita che l’ha particolarmente segnato. Un aneddoto legato alla sua professione che ha commosso i presenti in studio e il pubblico da casa. ( dopo le foto)Leggi anche: “The”, Gigi D’Alessio racconta l’incubo vissuto con il figlio: “È stato terribile” (VIDEO)Leggi anche: “BellaMa”, la splendida notizia per Pierluigi Diaco: a cosa pensa la RaiIldia “The”: “Hoper ore”ha raccontato ai giudici un fatto che l’ha colpito terribilmente.