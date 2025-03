Cultweb.it - Il dialogo durissimo tra Zelensky e Trump nello Studio Ovale: ecco tutto quello che si sono detti

L’incontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donalde il presidente ucraino Volodymyr, avvenuto ieri, sarà ricordato come uno dei confronti più duri tra capi di stato nella Storia contemporanea. Il loro è stato uno scambio senza freni che non fa che aumentare l’incertezza sul futuro di un potenziale accordo tra USA e Ucraina in materia di risorse naturali (le famose terre rare). E sopratl’incertezza per ciò che concerne i delicati equilibri diplomatici internazionali.Sembrava che le parti in causa fossero arrivate a un accordo, con un patto secondo il quale l’Ucraina avrebbe contribuito con i ricavi delle sue risorse statali naturali, in cambio del continuo supporto statunitense. Ma il confronto è rapidamente degenerato davanti ai media