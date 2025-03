Notizie.com - Il desiderio di Nadia Toffa che la Mamma ha svelato in Tv è da “Brividi”

L’ultimo messaggio diallalascia tutti senza parole.Le parole cheha lasciato allasono da– Notizie.comIl 13 agosto 2019, dopo una lunga malattia,ci ha lasciato. A Verissimo, la madre Margherita Rebuffoni ha condiviso un ricordo toccante della figlia, raccontando le ultime parole chele ha rivolto nei giorni precedenti alla sua scomparsa.“, ti prego, non piangere mai perché è come sprecare la vita. La vita è preziosa. E poi se piangi mi fai soffrire e io sono sempre accanto a te”.ripeteva spesso questa frase, trasmettendo forza e coraggio alla sua famiglia.“Ti lascerò tante cose da fare, ti prego falle per me. E poi se tu piangi mi fai soffrire. Io starò sempre accanto a te”.Sempre sorridente e positiva,ha voluto dare ai genitori la forza di affrontare quello che stava per accadere, mostrando una straordinaria resilienza.