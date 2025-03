Quotidiano.net - Il decreto Bollette. Tre miliardi per famiglie e imprese. Contributi fino a cinquecento euro

L’atteso e per molti aspetti controversoha visto la luce. Vale 3di: 1,6per le, 1,4per le. Un pacchetto di risorse che si traduce in un contributo straordinario di 200per i nuclei con Iseea 25 milache può salire a 500 per chi già riceve il bonus sociale. Con la concessione di due anni in più per il passaggio al mercato libero dei vulnerabili. E misure di sistema per garantire più trasparenza. MELONI CONTRO GIORGETTI "Una risposta immediata alla necessità del momento, ma anche scelte di lungo periodo", spiega la premier Giorgia Meloni, che dopo aver bocciato le prime bozze perché non abbastanza efficaci ora appare soddisfatta e ci mette la faccia in un video: questo è quello che serve all’Italia, "scelte coraggiose e strutturali".