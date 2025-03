Justcalcio.com - “Il consiglio di amministrazione di Newcastle ha detto che ero oltre la collina, quindi ho lasciato e giocato a 108 partite consecutive e ho vinto la Coppa Europea-non è un brutto modo per rispondere a quell’accusa!”: L’ex difensore dei Magpes si riflette sul momento saliente della carriera dopo aver dimostrato l’ex snezza errata errata.

Sito inglese:IlUnited si èenormemente sbagliato quando hannounre che riteneva in eccesso ai requisiti di St. James ‘Park a causaloro età proseguita e solleva laEuropa nel 1979.Mentre i Magpies hanno avuto un successo in Europa nella loro storia, vincendo la Inter-Cities Fairs Cup nel 1969, non si sono mai avvicinati alla sollevamento del premio d’élite del continente.Frank Clark lo fece nel 1979, tuttavia,chelo lasciò andare nel 1975. Avendo trascorso 13 annisua, ildel club decise che, a 31 anni, Clark non aveva nulla da offrire. Nel corso dei successivi quattro anni Clark ha continuato a dimostrarli estremamente sbagliati.Let Go Frank Clark per essere troppo vecchio – Quattro annihalaClark ha suonato perper 13 anni (Credito immagine: Getty Images)“Avevo 31 anni quando la scheda delha deciso che erola”, dice Clark esclusivamente Quattrofourtwo.