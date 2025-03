Ilrestodelcarlino.it - Il Comune boccia il taser: "Non serve agli agenti"

Il tema della sicurezza è tornato ad affacciarsi nel dibattito del consiglio comunale di Cesena, durante il quale, giovedì pomeriggio, il consigliere di Fratelli d’Italia è intervenuto con un emendamento relativo alla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e legata alla richiesta di ampliare l’organico della polizia locale. Nello specifico, Pellegrini ha chiesto, senza ottenerlo, chevenisse dato in dotazione anche il, lo strumento che rilascia una scossa elettrica rivolta alla persona presa di mira, provocando nel suo corpo una sorta di paralisi temporanea durante la quale le forze dell’ordine possono intervenire per immobilizzarla e renderla inoffensivo. E’ classificato come arma non letale, ma tutt’ora le conseguenze e rischi legati al suo impiego non sono unanimemente riconosciuti.