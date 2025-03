Ilgiorno.it - Il circuito Schena in Valtellina a caccia di talenti dopo la rassegna sciistica della Val Gerola

Sondrio, 1 marzo 2025 – IlGenerali è ormai agli sgoccioli, ma non mancano le emozioni per i giovani sciatori iscritti ai clubprovincia di Sondrio. Lo scorso fine settimana sono state le piste del “Pescegallo” in Val, laddove hanno iniziato a muovere i primi passi le sorelle Irene e Elena Curtoni, ad ospitare un bellissimo slalom gigante valido per ilGenerali, ovvero quella kermesse unica nel suo genere nel panorama nazionale che permette alle sciatrici e agli sciatori “in erba” di cominciare a battagliare e a farsi largo. Ed è proprio da queste gare che sono sbocciati un po’ tutti idello sci alpino valtellinese, da Deborah Compagnoni alle sorelle Curtoni, da Giorgio Rocca a Pietro Vitalini. A questo proposito, negli ultimi anni, lanon è riuscita a sfornarein grado di gareggiare e ben figurare nella Coppa del Mondo.