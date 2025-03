Ilgiorno.it - Il centro in aiuto di 230 donne: "Serve di più"

Attività delicata e importante quella delantiviolenza E.VA, che nel 2024 ha accolto 230nella sede di Busto Arsizio e agli sportelli di Gallarate e Ferno. Un dato che parla di sofferenze, violenze e maltrattamenti, e insieme di storie di coraggio diche cercano una via d’uscita da situazioni pericolose e intollerabili, vissute dentro le mura domestiche, in famiglia, in ogni ceto sociale. E.VA ha dato un sostegno prezioso lo scorso anno a 230, tra di loro 160 sono state accompagnate in un percorso di assistenza personalizzato, mentre 12, insieme ai loro figli minorenni, sono state ospitate in case rifugio dove cominciare a ricostruire il loro futuro. "Siamo molto orgogliosi di quanto abbiamo realizzato e anche determinati ad andare avanti per questa strada – dice la presidente Emilia Barni – i risultati raggiunti ci ripagano della fatica, ma allo stesso tempo ci dicono chefare ancora di più, spronandoci a proseguire in un cammino tanto complicato quanto necessario per assistere chi vive situazioni molto gravi".