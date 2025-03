Lanazione.it - "Il Cas deve essere chiuso". Voto bipartisan in Consiglio

Leggi su Lanazione.it

"Chiudete il Centro di Accoglienza di San Pellegrino": la richiesta arriva dalcomunale di Firenzuola che, su iniziativa del gruppo di maggioranza "Buti sindaco" ha approvato all’unanimità, e quindi anche con ildella minoranza di centrosinistra, che ha presentato un paio di integrazioni, un documento molto duro e dettagliato che esprime le ragioni che dovrebbero consigliare la chiusura del Centro per immigrati. Una struttura in una frazione piccola, con una presenza in questi tre anni raddoppiata visto che si iniziò con una quarantina di ospiti per giungere ora a 80 - e che sta provocando crescenti inquietudini e lamentele tra la popolazione di quell’area, sulla via Imolese. Le numerose problematiche le mette nero su bianco ilcomunale, che ricorda anche come il Comune di Firenzuola non sia stato consultato prima dell’apertura del centro e abbia da subito "mostrato perplessità sulla collocazione del Cas in una piccola frazione con pochi residenti e lontano dai servizi essenziali".