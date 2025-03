Ilrestodelcarlino.it - Il Carnevale è confermato, festa con i Dinsieme

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Resta confermata per oggi ladella ‘Città di2025’, l’atteso evento che animerà il centro falconarese. La comunità, soprattutto i bimbi, festeggeranno con i, la coppia di youtuber che ogni giorno cerca di portare un sorriso ai propri fan, divertendosi con loro e trasportandoli in avventure sempre più bizzarre e travolgenti. Il popolare duo presenterà il suo primo album, che contiene i tormentoni già amati dai fan e altri inediti esclusivi con cui potersi divertire e cantare insieme, a qualsiasi età. Anche gli adulti, però, potranno tornare bambini e gareggiare alla maschera più bella e al gruppo mascherato più originale. In palio per la maschera più bella c’è un buono viaggio in Puglia per due persone offerto da Go World, mentre i gruppi mascherati potranno conquistare uno dei buoni cena da utilizzare nei ristoranti Arnia del Cuciniere, Delizie di mare, Labirratorio e Paradiso.