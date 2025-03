Sport.quotidiano.net - Il cambio in panchina potrebbe aver ravvivato l’ambiente. L’addio di Alvini per dare una scossa mentale. Con Belmonte difesa più bassa e compatta

Il Cosenza, contro il Modena, non ha nemmeno bisogno della pretattica per sfruttare l’effetto sorpresa, perché ildi allenatore a pochi giorni dal match del ’Braglia’, con Nicolapromosso dalla Prima per sostituire l’esonerato Massimiliano(foto), implica di fatto l’impossibilità, da parte di Mandelli e dei suoi, di utilizzare buona parte dello studio sulle tattiche avversarie, dal momento che nessuno sa ancora, di preciso, che Cosenza sarà quello di. In linea teorica, si può supporre che il nuovo tecnico dei calabresi – al quale si affiancheranno Pierantonio Tortelli, per motivi di cartellino, e il collaboratore Daniele Portanova – prosegua, almeno inizialmente, con il sistema di gioco già adottato dal predecessore, e di fatto sostanzialmente con laa 3: stando alle notizie che arrivano da Cosenza, questo, in effetti, è quanto il nuovo staff ha provato nelle prime sedute di allenamento che ha guidato, dove gli esperimenti hanno principalmente riguardato lo schieramento offensivo e le prove generali hanno visto la squadra affidarsi al 3-5-2 e al 3-4-1-2.