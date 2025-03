Lanazione.it - Il bocciodromo di via Maratona, riattivazione del cantiere a maggio

Montecatini Terme, 1 marzo 2025 – «I lavori di ristrutturazione deldi viariprenderanno a. Le prescrizioni del Genio civile sono state eseguite, mentre l’azienda titolare dell’appalto è stata di nuovo inserita nella ’white list’ dalla prefettura di Latina, dove era attenzionata per alcune vicende passate e può tornare a eseguire opere per la pubblica amministrazione». L’annuncio della ripresa dei lavori nella struttura sportiva, chiusa ormai dal 2018, arriva da Luca Bini, assessore ai lavori pubblici. «La conclusione dei lavori – aggiunge – è prevista nel 2026 e questo consentirà la riapertura della struttura. Tuttavia, per poter tornare a ospitare manifestazioni agonistiche alsono necessari altri lavori, come il rifacimento del campo da gioco, a cui si aggiungono altre opere.