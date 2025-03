Il Bisonte Firenze a Bergamo per la salvezza | ma la vittoria potrebbe non bastare

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ilin una gara si gioca la permanenza in serie A1, anche se, purtroppo, il destino non è nelle sue mani. Alle 20.30 dell’1 marzo la squadra di coach Chiavegatti è attesa al PalaFacchetti di Treviglio dal– ancora in corsa per il settimo posto che gli permetterebbe di evitare Conegliano nei quarti dei play off – per l’ultimo turno della regular season della serie A1 Tigotà, e l’unico obiettivo sarà quello di fare il proprio dovere, cioè provare a vincere da tre punti, per uscire dal campo senza rimpianti e per onorare fino in fondo la stagione e la maglia. Se poi non basterà, vorrà dire che le rivali saranno state più brave a sfruttare le occasioni. La situazione è semplice: Roma, che in contemporanea ospiterà Pinerolo, è terzultima con un punto di vantaggio, e quindi se vincerà 3-0 o 3-1 sarà salva, spedendo Ilin A2.