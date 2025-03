Ilrestodelcarlino.it - Il bello d’essere Asia: "Un problema è tale perché c’è soluzione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con la sua rubrica, la pesareseD’Arcangelo, 29 anni e una laurea in lettere, è una firma consolidata delle nostre colonne. Candidata al titolo di cittadino dell’anno, convive da sempre con la Fibrosi Cistica, malattia genetica che l’ha costretta a diverse operazioni chirurgiche: due trapianti di entrambi i polmoni e un trapianto di rene. Si racconta ai giovani nelle scuole a fini di sensibilizzare i ragazzi sulla donazione degli organi e sulla bellezza della vita. Davanti ad una difficoltà come reagisce? “’Unha una’: per me è diventato un mantra”. Lei ha visto più volte il confine tra la vita e la morte, può dirci se c’è d’aver paura? “Penso sia tutto soggettivo. Questo confine lo si raggiunge in maniera incosciente, non ci si rende conto di essere in fin di vita.