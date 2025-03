Sololaroma.it - Ifab, nuova regola contro le perdite di tempo dei portieri: arriva l’ufficialità

Leggi su Sololaroma.it

Le regole del calcio subiranno importanti modifiche a partire dalla stagione 2025/26, come stabilito dall’(International Football Association Board) durante la sua 139ª assemblea generale annuale a Belfast. Tra le novità più rilevanti c’è una stretta sulledidei: gli estremi difensori avranno a disposizione massimo 8 secondi per mantenere il possesso del pallone con le mani, superati i quali l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto all’attualemento (norma 12.2), che prevede un calcio di punizione indiretto dopo i 6 secondi di possesso., le altre modifiche almentoLe nuove regole entreranno ufficialmente in vigore dal 1° luglio, ma alcune saranno già applicate nel Mondiale per Club (14 giugno), dove parteciperanno Inter e Juventus.