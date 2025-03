IFAB modifica il regolamento del calcio | angolo agli avversari se il portiere tiene troppo il pallone

Leggi su Sportface.it

L’International Football Association Board () ha approvato e comunicato delle novità aldel gioco delper quanto riguarda la stagione 2025/26. La novità più sostanziale è quella legata alle perdite di tempo dei portieri: dopo una fase di test, si decide di sostituire la desueta regola – e applicata in rarissimi casi – di concedere undi punizione indiretto da dentro l’area in caso di perdita di tempo eccessiva del(fissata attualmente a sei secondi ma mai rispettata), con la concessione di und’alla squadraa se l’estremo difensore tratterrà la sfera per oltre otto secondi. Dunque, se unterrà per più di otto secondi ilin proprio possesso senza cederlo o rinviarlo, verrà concesso und’