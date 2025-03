Ilnapolista.it - Ifab: da giugno 2025, se il portiere terrà il pallone per più di 8 secondi sarà corner per gli avversari

L’International Football Association Board (noto come) ha approvato quest’oggi una serie di modifiche alle cosiddette “leggi del gioco” per la prossima stagione. L’emendamento riguarda soprattutto l’aspetto dei calci di punizione indiretti: se unilper troppo tempo (più di 8), l’arbitro dovrà assegnare un calcio d’angolo alla squadraa come punizione dell’infrazione., si evolvono le regole del calcio: cosa cambia per ilSu altri cambiamenti ecco di seguito un estratto del comunicato dell’, massima autorità quanto a regolamento del gioco del calcio:“Inoltre, la prossima edizione delle Regole del Gioco, che entrerà in vigore il 1° luglio, conle seguenti modifiche:Regola 8.2 (Palla rimessa) : se la palla è fuori dall’area di rigore quando il gioco viene interrotto, viene rimessa per la squadra che ne aveva o ne avrebbe preso il possesso, se ciò è chiaro all’arbitro; altrimenti, viene rimessa per la squadra che l’ha toccata per ultima.