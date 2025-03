Anteprima24.it - Ieri in Campania: uomo trovato senza vita a Benevento. Addio all’artista Raiola

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 28 febbraio 2025. Avellino – Un operaio di 42 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere per la manutenzione stradale a Sperone, in provincia di Avellino. Nonostante la tempestività dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso che sarebbe avvenuto per collasso cardiocircolatorio. (LEGGI QUI)– É stato rinvenutomattina il corpo di unin contrada Acquafedda all’interno di una legnaia. L’, classe 1953, avrebbe messo in atto un gesto autolesionistico, stando a quanto avrebbero rilevato gli agenti della Polizia di Stato e della Squadra Mobile intervenuti sul posto. (LEGGI QUI)Caserta – Lavori per 1 milione e 700mila euro sono previsti per la tutela e la salvaguardia del Bosco e delle strutture architettoniche della reale tenuta di San Silvestro della Reggia di Caserta.