Tvplay.it - I tifosi del Milan non aspettano altro: l’annuncio fa sognare il popolo rossonero

Leggi su Tvplay.it

In un momento di grande difficoltà per il, eccoche farossoneri Un momento tra i più difficili della storia rossonera, quello che sta vivendo il, eliminato dalla Champions League e in grande difficoltà in campionato con la doppia sconfitta contro Torino e Bologna che ha compresso forse del tutto la rimonta al quarto posto.Idelnonfail– Tvplay.it (Foto Ansa)In caso di ulteriore passo falso nell’imminente scontro diretto con la Lazio, non si escludono decisioni clamorose anche sul futuro immediato di Conceicao, apparso davvero deluso e rassegnato nel post partita di Bologna nel quale si è detto pronto a farsi subito da parte. Non a caso, si è scritto di Mauro Tassotti possibile traghettatore fino alla fine di una stagione che, per il, non è mai decollata.