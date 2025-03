Spettacolo.periodicodaily.com - I Solisti Veneti Annunciano il Loro 2025

Da oltre quindici anni la stagione concertistica patavina de Isi apre all’Auditorium Pollini con il Concerto di Primavera, quest’anno anticipato al 7 marzo alle 21.00, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.I: Un anno di musica, collaborazione e celebrazioniIl 7 marzo, l’Auditorium Pollini di Padova ospiterà il tradizionale Concerto di Primavera de I, un evento che da oltre quindici anni segna l’inizio della stagione concertistica nella città veneta. Quest’anno, la manifestazione coincide con la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, rendendo il concerto ancora più significativo. L’evento avrà inizio alle 21.00 e vedrà la partecipazione dei Maestri Nicola Piovani e Germano Mazzocchetti.Un Programma Musicale di Alta QualitàSotto la direzione di Giuliano Carella, Ieseguiranno una selezione di opere strumentali e liriche di grandi compositori come Vivaldi, Sammartini, Salieri e Mozart, affiancate da brani per sassofono e archi di celebri compositori di colonne sonore, tra cui Piovani, Mazzocchetti, Piersanti e Piazzolla.