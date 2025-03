Gamberorosso.it - I ravioli cinesi ripieni di manzo e Castelmagno: la proposta di Mó Mangè, lo street food appena nato a Torino

Nel panorama, abbastanza affollato, delloetnico, ada qualche giorno si segnala l’apertura di Mó, un piccolo ma centralissimo locale che si rivolge agli appassionati di cucina cinese.Otto anni di attivitàSiamo all’incrocio di via Andrea Doria con via Lagrange, cuore dell’area shopping fra la stazione di Porta Nuova e piazza San Carlo. Ad aprire la loro quarta attività commerciale sono Leonard Hu e la moglie Valentina, che molti conoscono semplicemente come Vale e Leo perché dal 2016 guidano Koi, uno dei più noti e apprezzati ristoranti fusion di cucina orientale del capoluogo piemontese. Nel frattempo la coppia di origine cinese - Valentina, 35 anni è nata a, Leonard, 39, ci è arrivato da piccolo – hanno aperto da poco più di un anno La Deeva, la caffetteria in stile pink, sul modello di quelle presenti (con molto successo anche sui social) in altre città europee, ma che sulle rive del Po ancora mancava.