Liberoquotidiano.it - I premi Oscar 2025? La matematica li ha già assegnati: ecco chi vince

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tra le varie previsioni dei vincitori dei prossimi(domani notte le statuette) ne spicca una parecchio suggestiva e interessante, formulata dall'autorevole magazine di cinema The Hollywood Reporter Usa. La testata ha elaborato infatti un modello matematico con cui è in grado di prevedere meglio del Mago Silvan chi metterà le mani sulla statuetta, categoria per categoria. Il modello includedell'industria cinematografica (dai Golden Globe ai Critic Choice), le altre categorie in cui un film è nominato, le valutazioni della critica, le quote delle scommesse e altri dati vari. Per ogni categoria, il modello determina quanto ogni variabile abbia influenzato gliin passato, con un peso decrescente per gli anni più lontani, poiché la composizione degli elettori cambia nel tempo.