I passaporti d’oro di Vanuatu, la porta all’Europa per Cina e Golfo

La vendita dei cosiddetti “” rappresenta una componente cruciale per l’economia e la diplomazia di, un piccolo arcipelago del Pacifico meridionale composto da 83 isole. Questo programma, noto ufficialmente come “Cittadinanza per Investimento” (Citizenship by Investment, CBI), consente a individui facoltosi di ottenere la cittadinanzaana in cambio di un investimento economico, generalmente intorno ai 130.000 dollari per un singolo richiedente, con cifre che aumentano per le famiglie. Il passaporto dioffre l’accesso senza visto a circa 130 Paesi, tra cui l’Unione Europea, il Regno Unito e Hong Kong, rendendolo particolarmente attraente per chi cerca maggiore libertà di movimento o vantaggi fiscali.Tra economia e diplomaziaPer, questa iniziativa è diventata una fonte di reddito vitale, specialmente dopo eventi come la pandemia di COVID-19 e il ciclone Harold del 2020, che hanno devastato il turismo, un tempo pilastro dell’economia locale.