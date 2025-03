Ilfoglio.it - I nuovi scenari di Dardust: “Abbandono il mio comfort come un Siddharta urbano”

Leggi su Ilfoglio.it

Il rapporto tra soggetto e oggetto nasce quando il primo, un organismo pensante, si chiede cosa sia l'altro, diverso da lui, e se prova i suoi stessi sentimenti e pensieri. Nel 1968 lo scrittore americano Philip K. Dick provò a far luce sulla dicotomia uomo-macchina nel suo romanzo "Il cacciatore di androidi", da cui è tratto il celebre film "Blade Runner" del 1982. Una guerra, quella tra un cacciatore di taglie e gli androidi, che nasconde verità filosofiche ataviche su cosa sia giusto e cosa no, sull'essere e il non essere e sul rapporto tra bianco e nero. Ein realtà anche il cogito ergo sum di Cartesio venga messo in discussione. A diventare un essere umano pensante è invece il pianoforte chesuona nel suo nuovo album "Urban Impressionism". Dopo aver firmato tanti brani pop - da "Soldi" di Mahmood a "La noia" di Angelina Mango – l'artista torna alle atmosfere non convenzionali con 12 nuove tracce, in un equilibrio metodico tra pianoforte ed elettronica.