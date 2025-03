Ilrestodelcarlino.it - I nodi del Petrolchimico. Cgil avvia la protesta: "Trasparenza su Eni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Federico Di BisceglieLaha proclamato lo stato di agitazione nazionale dei lavoratori Versalis, annunciando anche la programmazione da parte della Filctem di otto ore di sciopero e una manifestazione sotto al ministero delle Imprese e del Made in Italy il giorno in cui sarà convocato il prossimo tavolo sulla vertenza. E, a comunicarlo, è il segretario Pino Gesmundo secondo il quale "l’atteggiamento arrogante tenuto da Eni, ha portato la delegazionead abbandonare il tavolo, che è comunque proseguito". In questi giorni, per gli iscritti della, inizieranno gli incontri per stabilire le iniziative. L’invito del sindacato è quello di "partecipare compatti alla mobilitazione, a pretenderesulle reali volontà di Eni, a chiedere garanzie sul futuro occupazionale non limitandosi a credere a chi ripete che non ci sono problemi".