"I Mutoid sono un patrimonio, devono restare"

"Ia Santarcangelo. La giunta si impegni a trovare una soluzione che, nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato, garantisca la permanenza degli artisti". È l’appello lanciato ieri in consiglio, con un ordine del giorno, dai partiti di maggioranza, Pd, Più Santarcangelo e Pensa-Una mano per Santarcangelo, per salvare i. Che, a 35 anni dal loro arrivo, rischiano lo sfratto da Santarcangelo per effetto della sentenza del Consiglio di Stato di un mese fa. I giudici hanno accolto il ricorso del vicino di casa dei, Giorgio Ricci, che ha impugnato il piano urbanistico con cui il Comune, nel 2014, aveva blindato la permanenza dei, dopo che le case degli artisti (ricavate da roulette, vecchi camion, container) erano state dichiarate abusive. Per il Consiglio di Stato gli alloggi deiabusivi e vanno demoliti.