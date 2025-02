I lavori di manutenzione della mansarda sono considerati leggeri?

Leggi su Laprimapagina.it

Quando si devono svolgere deiil più delle volte è necessario richiedere dei permessi. Ad oggi per gli interventi in edilizia libera (ad esempio sostituire una finestra con una delle stesse dimensioni), di norma serve soltanto una semplice comunicazione. Prima di iniziare è bene verificare con l’ufficio tecnico del Comune, per essere sicuro che non richiedano qualche tipo di documentazione.Idiritenutie pertanto richiedono una Cila (Comunicazione di inizioasseverata). Per iin più importanti, che attengono la struttura(ad esempio l’apertura di una nuova porta) invece serve una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), con certificazione di un professionista tecnico abilitato.Per ristrutturare un sottotetto la prima cosa da verificare è che abbia i requisiti minimi per essere abitabile.