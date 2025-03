Ilrestodelcarlino.it - I gatti più belli del mondo in mostra per due giorni: il programma

Castel San Pietro (Bologna), 1 marzo 2025 – Esposizione, ma anche cultura, divertimento e shopping. Ruota tutta attorno all’affascinantedeila duedi eventi organizzata al Centro Congressi Artemide oggi e domani sotto l’egida dell’Enfi, l’ Ente Nazionale Felinotecnica Italiana. L’ ‘Esposizione Internazionale Felina’, che ha toccato con grande successo moltissimi comuni italiani e recentemente anche realtà emiliano romagnole (l’anno scorso fece registrare il pieno di visitatori a Bellaria), fa tappa per la prima volta nella sua storia in riva al Sillaro, e lo fa offrendo un format, specifica l’organizzazione, “diverso da quello classico di eventi analoghi, che comincia e si esaurisce dopo aver visto l’esposizione felina”. “La nostra idea – proseguono i promotori dell’evento – non è solo quella di permettere ai visitatori di poter ammirare da vicino esemplari straordinari dianche appartenenti alle razze più rare, ma anche e soprattutto quella di immergersi a 360 gradi nel meravigliosofelino, offrendo collateralmente all’esposizione una serie di attività dedicate a grandi e piccoli”.