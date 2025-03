Sport.quotidiano.net - I Diavoli ci credono. A Rovigo per il 4° hurrà

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non c’è tre senza quattro. E’ quello che ci si augura in casa Valorugby Emilia dopo le tre vittorie consecutive inanellate nel girone di ritorno contro Lazio, Piacenza e, soprattutto, Petrarca Padova sconfitto due settimane fa al Mirabello. Oggi, per la quarta giornata del girone di ritorno i ragazzi di coach Marcello Violi saranno impegnati sul campo di un’altra “big” del nostro campionato, ilattualmente secondo in classifica dietro la capolista Viadana con 47 punti. Cinque lunghezze più sotto ci sono i granata che, vincendo al “Battaglini”, potrebbero quindi agganciare i “bersaglieri” al secondo posto. "Non guardiamo la classifica – dichiara Marcello Violi – Ragioniamo partita per partita e quindi l’obiettivo è di confermare quanto di buono fatto contro il Petrarca. Una settimana fa i ragazzi hanno giocato un match quasi perfetto applicando alla perfezione il piano partita.