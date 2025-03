Biccy.it - I colleghi di Tim Kruger lo ricordano: “Un pionere, il motivo per cui ho iniziato questo lavoro”

L’inaspettata morte di Timha sconvolto tutti i suoi fan e in queste ore, online, molti suoilo hanno ricordato con affetto.“Sono sotto shock” – ha scritto Robert Royal su Twitter – “Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici più cari. Ho davvero apprezzato le nostre chiacchierate qua e là. Sei stato ilper cui hoa fare p0rno, mi hai reso l’artista che sono oggi, perché mi hai dato l’opportunità di girare il mio primo film con il tuo marchio. Riposa in pace. Ha cambiato la mia vita e sono profondamente grato per la sua presenza. Non era solo una persona dolce, ma un vero pioniere, un’icona e, di fatto, l’attore più conosciuto e di maggior successo nel settore. È stato un modello per tantissime persone e ha dato a molti l’opportunità di migliorare la propria vita.