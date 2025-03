Iltempo.it - HPV, lo specialista Sirovich: "Lo screening è l'arma più efficace"

L' HPV è un virus sessualmente trasmesso, più esattamente "è la malattia sessualmente trasmessa più comune del pianeta e la sua incidenza è in costante lieve aumento. Fortunatamente la maggior parte dei pazienti contagiati guarisce spontaneamente senza peraltro rendersi conto di aver contratto il virus; in una piccola percentuale di pazienti invece il virus tende a rimanere in alcune sedi specifiche dell'organismo e, in un numero ancora minore di pazienti, la sua presenza può interagire in vario modo con il corpo umano portando conseguenze che possono essere rappresentate da comuni condilomi alle più rare ma temibili displasie che possono evolvere fino al carcinoma squamoso con conseguenze temibili". A spiegarlo è il Dr. Igorin Chirurgia Generale e Proctologia. Le sedi dove il virus si può localizzare "sono specifiche e sono la cervice uterina, il canale anale e le corde vocali.