Sport.quotidiano.net - Hockey pista Serie A2. Scandiano ospita. Mirandola. Correggio a Thiene

L’sudiA2 torna al consueto appuntamento del sabato con il Centro Palmerche alle 18 affronta il, mentre la Bdl Minimotorè in trasferta aalle 20,45., secondo a 32 punti e con mezzo piede nei play-off, è atteso da una gara "a rischio" contro una squadra giovane che ha colto sinora ben sei pareggi su dodici gare. Il, con i suoi 12 punti, è penultimo, ma ha incredibilmente la differenza reti attiva. La Bdl è al completo.(22) non può fallire contro ildel correggese Juri Ialacci, ancora a secco di punti. Basterà mantenere alta la concentrazione e il gioco è fatto: si tratta di tre punti fondamentali per confermare il terzo posto che porta ai play-off. Si gioca al PalaRegnani, Centro Palmer al completo, ingresso libero.