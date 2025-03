Ilfattoquotidiano.it - “Ho sperperato milioni, ma non mi pento, ho fatto ciò che mi piaceva”: il testamento di Salvatore Cherchi, ovvero la boxe italiana

La prima tessera federalel’ha presa nel 1965, allora era un piccolo pugile novizio di nemmeno quattordici anni. Poi ha iniziato a fare il secondo nei dilettanti e tra i professionisti, facendo esperienza con il fratellino Franco che successivamente sarebbe diventato campione europeo. Nel frattempo “Sal” avrebbela gavetta con il promoter Umberto Branchini, un Hall of fame dellamondiale. La sua “Opi”, società che lavora nellainternazionale a livello manageriale e organizzativo, nasce nel 1982. Tredici i campioni del mondo gestiti in questi decenni, da Loris Stecca a Giacobbe Fragomeni passando per Francesco Damiani, Giovanni Parisi, Cristian Sanavia e tutti gli altri. Oggi la “Opi Since 1982” è gestita dai figli Alessandro e Christian., sempre elegantissimo a bordo ring nelle riunioni organizzate dalla famiglia, è ancora attivo, soprattutto come consigliere e fonte di ispirazione per i figli.