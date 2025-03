Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un attacco di panico sull’altare, era il mio corpo che mi diceva di scappare da quell’uomo”: il matrimonio da incubo di Kelly

“La mia bocca ha detto ‘Lo voglio’. Ma il mio sistema nervoso ha detto ‘Non lo voglio‘”. Inizia così il racconto diO’Neill, 26enne inglese, che ha condiviso su TikTok il video del suoda, diventato virale con oltre 7,3 milioni di visualizzazioni. Unfinito con un divorzio dopo appena un anno, e che, col senno di poi, la O’Neill interpreta come una serie di “segnali” che avrebbe dovuto ascoltare.Il suo racconto ha superato i 7,3 milioni di visualizzazioni ed è la cronaca di unda, iniziato con piccoli segnali inquietanti e culminato in undiproprio. Quelle che credeva semplici “farfalle” erano in realtà un campanello d’allarme che avrebbe dovuto ascoltare: “Pensavo solo di essere nervosa, ma in realtà penso che fosse il mioche midi”, ha confessato a Kennedy News.