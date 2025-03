Ilrestodelcarlino.it - ‘HC Monteprandone’ in A Silver

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La squadra di pallamano ‘HCha conquistato la matematica promozione in Serie A, grazie alla vittoria per 27-25 contro Modula Casalgrande e alla contemporanea sconfitta di Modena. "Un risultato che riempie di orgoglio tutti noi – afferma il sindaco Loggi – Questa società, nata nel 1978 grazie alla passione e all’impegno di Pasquale Iadarola e di Livio Sciamanna, ha sempre collaborato attivamente con l’amministrazione e ha vissuto insieme a noi momenti di gioia, sacrificio e, a volte, anche sconfitte durissime. Inizialmente una delle poche realtà sportive della provincia, oggi l’Hc Monteprandone è una forza che non ha nulla da invidiare alle grandi società di livello nazionale". Attualmente la squadra è guidata dai fratelli Romandini, Pierpaolo come dirigente e Roberto come presidente, che hanno continuato con grande passione e impegno il lavoro iniziato anni fa.