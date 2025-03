Juventusnews24.com - Hancko Juve, lo slovacco ha detto sì a Giuntoli: per chiudere l’operazione va sistemata una pedina in uscita. Ultimissime sul fronte mercato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’affare può andare in porto. Sarà determinante l’di un giocatore che ha fatto parlare di sé nella fase finale del calciodi riparazioneDavidpuò forse considerarsi un calciatore dellain vista del calcioestivo. Il poliedrico difensore del Feyenoord è la priorità di bianconeri, i quali vogliono rinforzare anche il proprio reparto arretrato. È questo quanto afferma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che evidenzia però la condizione che serve per concretizzare l’affare.La Rosea, infatti, afferma che il Manchester City sfiora ancora l’idea di acquistare Andrea Cambiaso per una sessantina di milioni di euro. Con questi soldi la società avrebbe il tesoretto per poter investire sullo.Leggi suntusnews24.