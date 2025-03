Hamas | no prolungamento fase 1 tregua

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.05ha respinto la "formulazione" di Israele di estendere la primadel cessate il fuoco a Gaza. Lo ha comunicato il gruppo palestinese nel giorno in cui è prevista la scadenza di1 Secondo il portavoce Qassem, al momento non ci sono colloqui in corso per avviare la2 del cessate il fuoco. Israele chiedeva un rinvio di 42 giorni per il rilascio di 3 ostaggi a settimana in cambio di detenuti palestinesi. Intanto, la Svizzera ospiterà il 7 marzo una conferenza sulla protezione dei civili palestinesi nella Striscia.