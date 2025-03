Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Come ti spaccio la famiglia, Sabato 1 Marzo 2025

Leggi su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "tila", una commedia demenziale 'on the road' con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis. Un spacciatore coinvolge i suoi vicini di casa in un viaggio in camper per consegnare della droga oltre il confine. Situazioni esilaranti e colpi di scena rendono questo film una perfetta commedia da non perdere. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Il materiale emotivo", una commedia di e con Sergio Castellitto, Berenice Bejo e Matilda De Angelis. Ambientata a Parigi, la storia segue la vita monotona del proprietario di una libreria che viene scossa dall'arrivo di un'esuberante attrice.