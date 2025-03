Ilgiorno.it - Guida senza patente un’auto sotto sequestro ed è positivo al pretest della droga: 42enne multato e denunciato

Brugherio (Monza), 1 marzo 2025 – Non poteva circolare con quell'auto, non potevare, era per giuntaeffetto di sostanze stupefacenti e ora è finito in guai molto seri. L'altro giorno, alle 11.20, una pattugliapolizia locale di Brugherio ha notato una Fiat Panda sorpassare la colonna di veicoli al semaforo all'incrocio di via Marsala con via Kennedy. Fermato il veicolo, si e' scoperto che il conducente, un uomo di 42 anni residente a Brugherio, risultava avere lasospesa con due provvedimenti di due prefetti diversi e circolava al volante di un veicoloposto a fermo amministrativo. Inoltreposto alsalivare per accertare ladopo l'uso di sostanze stupefacenti è risultato. E si è rifiutato diporsi al prelievo di liquido biologico in una struttura sanitaria pubblica Pertanto è statoalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza per rifiuto aporsi al test, che prevede come pena un’ammenda da 1.