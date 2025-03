Ilgiorno.it - Guerra dei rifiuti. Il Comune vuole vincere ancora

RIVOLTA D’ADDA (Cremona) Geco ricorre al Consiglio di Stato e ilmette sul piatto 16mila euro da spendere in avvocati per portare a casa il risultato. Il contenzioso tra il municipio e la ditta di Bergamo incaricata di raccogliere irisale a subito dopo il Covid. Viste le maggiori spese dovute all’aumento dei prezzi, l’azienda chiede 160mila euro extra per il servizio. Ilne offre 100mila pur non essendo obbligato, ma Geco rifiuta, continua il servizio e va in Tribunale. Dove però perde e così ilsi tiene in tasca i 100mila euro offerti. Tutto a posto? No, perché i bergamaschi ricorrono al Consiglio di Stato. Il ricorso viene portato in Consiglio comunale a Rivolta, dove vengono stanziati 16mila euro per le spese legali. Il sindaco Giovanni Sgroi: "mo anche stavolta".