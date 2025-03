Ilfattoquotidiano.it - Gualtieri il piano urbanistico di Roma lo fa con i costruttori. Sindaco, parli con la città!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trovereste normale che in un’iniziativa diCapitale per presentare unurbano comunale per la mobilità, dopo ile le più alte cariche istituzionali fosse data la parola ai produttori di automobili?Eppure è quello che è successo qualche giorno fa in occasione della presentazione in Campidoglio della Delibera adottata dall’Assemblea capitolina con le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione delRegolatore, quando dopo la presidente dell’Assemblea capitolina, ile il presidente della Commissione urbanistica – e prima dei consiglieri capitolini – è stata data la parola al Presidente dell’ACER, AssociazioneEdili die provincia, e ad altri due rappresentanti di associazioni di categoria legate al mondo produttivo e edilizio.Nella sua introduzione ilaveva ripetutamente parlato di “patto”: “un grande patto tra le amministrazioni, le istituzioni, le forze sociali, imprenditoriali economiche, associative, territoriali, ambientali, culturali intellettuali della, un grande patto per la rigenerazione e la trasformazione della nostrache noi pensiamo indispensabile e possibile“.