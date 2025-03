Ilfattoquotidiano.it - “Guadagno 300mila euro l’anno, ma non sono ricca, anzi. Ho mutui, spese, carte di credito da pagare e a volte ho problemi di liquidità”: la confessione di Almudena Bernabeu

“Io e mio marito abbiamo dato priorità alla carriera. . per non farci mancare nulla. . So di guadagnare bene, ma quando mi confronto con miei coetanei che fatturano due o tre milioni di, capisco di non essere“. A parlare è, 52 anni, avvocata internazionale di origini spagnole, famosa per i suoi successi in casi di alto profilo legati ai diritti umani. In un’intervista a This is Money che sta facendo discutere il web, la, che ha proprietà a Londra, in Spagna e a San Francisco, e il cui figlio ha frequentato un istituto privato, spiega di guadagnare tra le 150.000 e le 300.000 sterline(circa 175.000 – 350.000). Una cifra che la collocherebbe, sulla carta, tra i “ricchi”. Ma la realtà, a suo dire, è ben diversa.“Le mie decisioni finariestate orientate a prendermi cura della mia famiglia e ad assicurarmi che abbiano ciò di cui hanno bisogno”, spiega.