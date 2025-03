Quotidiano.net - Gruppi di acquisto solidale, come funzionano e perché sono in crescita

Roma, 1 marzo 2025 – Nati oltre 30 anni fa in Emilia Romagna, idi(Gas) stanno vivendo un periodo di grande brillantezza, complice l’aumento dell’inflazione e le paure per le tante tensioni internazionali, che spingono sempre più italiani ad approntare tecniche volte al risparmio ma anche ad avere sempre più a cuore il tema della salute propria e dell’ambiente. Una delle principali caratteristiche dei Gas è proprio quella di ridurre gli imballaggi e l’inquinamento per il trasporto delle merci. Inoltre, alla base di queste associazioni di cittadini, che si organizzano insieme per comprare prodotti alimentari, e cheormai oltre duemila sul territorio nazionale, vi è anche la creazione di rapporti e relazioni con i piccoli produttori locali.i Gas Questidi cittadini hanno la capacità di creare relazioni fra i membri, essendo piccoli e legati al territorio, e quella di saper fare rete coi produttori locali.