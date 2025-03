Lanazione.it - Ground Control to... ‘SpaceDys’. L’occhio vigile anti-asteroidi

La sicurezza del pianeta dalle minacce provenienti dallo spazio passa da Navacchio. Non si parla di invasioni aliene ma dei rischi, tornati alla ribalta sulla cronaca proprio in questi giorni, delle collisioni con, detriti o satelliti che, nei locali del Polo Tecnologico di Navacchio, sono costantemente monitorati daldi SpaceDys. Nata nel 2011, si tratta di un’azienda composta da un team di matematici dell’Università di Pisa, che hanno deciso di mettere a frutto le loro competenze nel settore dell’aerospazio. SpaceDys è l’unica al mondo che, insieme a Nasa ed Esa (Agenzia Spaziale Europea), si occupa di monitorare gli oggetti che orbitano attorno alla Terra per verificare se possono rappresentare un pericolo per il nostro pianeta, per i satelliti o per le stazioni spaziali.